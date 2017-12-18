” ميكايلا ” ملكة جمال ذوي الاحتياجات التي حصدت اللقب من الأصحاء

سويسرا(صدى):

تمكنت الفتاة السويسرية ميكايلا التي تبلغ 22 عامًا ، من الحصول على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من كونهت إحدى السيدات ذوي الاحتياجات الخاصة ، لمعاناتها من متلازمة داون ، وهو ما جعل الفتاة تقدم على المسابقة دون أمل بالفوز وهو ما حققه وسط فرحة تسودها الدهشة .

حرصت ” ميكايلا ” على الاهتمام بالجمال ، فكانت تمارس الغناء والرقص وتعشق المكياج والأزياء ، وهو ما دفعها للحلم بالحصول على لقب ملكة جمال العالم وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية .

درست ميكايلا في جامعة بازل السويسرية ، ومثلت أصدقائها كسفيرة بإحدى الجمعيات الخيرية لتطوير مهارات ذوي الإعاقة الفكرية والعقلية باعتبارها قدوة حسنة يحتذى بها ، هذا ما ساعدها على الحصول على لقب ملكة جمال ذوي الحاجة عام 2015 ، إلا أنها لم تكتف بذلك فواصلت حلمها ليصل إلى ملكة جمال العالم ، وأخيرًا حققت الفتاة اللقب هذا العام .

ومن جانبها ، أكدت لجنة التحكيم أن سبب اختيار ” ميكايلا ” للحصول على اللقب ه, تمتعها المستمر بروح الابتسامة والحب والإرادة والقدرة على فهم الحياة ، وهي الشروط التي يجب أن يتحلى بها المتسابقون لتؤهلهم للفوز باللقب .