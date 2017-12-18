طقطقة – العويس مقلب !

الثلاثاء 19
ديسمبر
اللحين ويش دخل الاهلي بالطقطقه
العويس جعلكم تهوسون
والله ثم والله العويس ما مثله بس الغبنه ما ريحتكم
يقولون اليوم الفيحاء فازو بهدفين على الهلال
الأهلي سيبقى هو النادي الوحيد المتكامل رغم اخطاء المدرب
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حسين ياخي حسين[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ يومين
اللحين ويش دخل الاهلي بالطقطقه
العويس جعلكم تهوسون
والله ثم والله العويس ما مثله بس الغبنه ما ريحتكم
يقولون اليوم الفيحاء فازو بهدفين على الهلال
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
الأهلي سيبقى هو النادي الوحيد المتكامل رغم اخطاء المدرب