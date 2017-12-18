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طقطقة – العويس مقلب !




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ يومين

اللحين ويش دخل الاهلي بالطقطقه
العويس جعلكم تهوسون
والله ثم والله العويس ما مثله بس الغبنه ما ريحتكم

يقولون اليوم الفيحاء فازو بهدفين على الهلال

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

الأهلي سيبقى هو النادي الوحيد المتكامل رغم اخطاء المدرب

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