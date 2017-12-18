ابوهداية : الهلال ترمومتر الكرة السعودية ورد فهد الطخيم

الثلاثاء 19
ديسمبر
*فعلآ بنو فقر لم يحققو دوري ابطال أسيا؟!!*
والفقراوية مصدقين هههههههه فريق ابو ترشيح وواير لس 🤣😂🤣😂🤣😂
والله يا ابو بدر ماني بفقراوي
ولكن على الاقل هم وصلوا
للعالمية صعبة قوية وانتم
مازلتم تفحطون سدني وراراوووووووووو
والبارح اركدش فيحاوي ههههههههههه
ورح نم اصرفلك وخل عنك المعاناة إلي
انتم فيها واضغط المضغوط ترررم ترررم
يقلك هلالي مات من العطش ليه لأن كل الدكاكين والبقالات والمحطات والبناشر والوزارات والمستشفيات والدفاع المدني وقسم الشرط تبيع مياه الفيحاء وهههههههههههههههههههههههههههههها
ابو بدر المدريدي برد على قلبك بمياة الفيحاء وخل منك العالمي يا محلي
اخوي عزوبي
سيدي الغالي ريح قلبك
الهلالية
العالمية صعبة قوية
وجاي عمو / عموري هههههههههههه
لا وجاي بعد شيخ رقيه شرعية
علشان يقرأ ويفك الد نبوشي المزعوم
ولكن صدقني العالمية صعبة قوية
وما اخذته الحيل
فرقته المقادير🤣😂🤣😂🤣😂 هههههههههههههه
🤣
وش الغربية عادي ينهزم الهلال من الفيحاء مو قبله انهزم من ارو الياباني الا هزمه الجزيرة الامارتي بكل سهولة
اكبر دعاية لماء الفيحاء بهزيمة الزعيم من الفيحاء 50% تخفيض في مياه الفيحاء بمناسبة اليوم العالمي بفوز الفيحاء علي الهلال
منذ هزيمة الهلال وفقدنه البطولة الاسيوية مستوه في انحدار والبارحة مستوه متهلاك رغم عودة خربين الذي لم يفعل شئ كالمعتاد ربما يفقد بطولة الدوري امام الاهلي المتحفز والمنطلق بقوة نحو الامام
هههههههههههههههههههههههههههههه من حر ما بك
هذي حقيقة الهيلال ……… بدون اللاعبين الاجانب وبدون حكام محليين لا يفوز
على الاقل الهلال معه رخصة اسيوية
العالمية وياكلهم بالخمسات الهلال هههههههههههههههههههههه
البطولة اللي ما حققها الهلال الحالمي عمره ما حققها وابو ترشيح وابو 6 تعادل و2 هزيمة
قبل يومين ارحل يا كحيلان هههههههههههههه اجل ارحل
الحريم طلعن رخص قيادة والفقر عجز يطلع رخصة كورة
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ يومين
*فعلآ بنو فقر لم يحققو دوري ابطال أسيا؟!!*
والفقراوية مصدقين هههههههه فريق ابو ترشيح وواير لس 🤣😂🤣😂🤣😂
عزوبي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يوم واحد
والله يا ابو بدر ماني بفقراوي
ولكن على الاقل هم وصلوا
للعالمية صعبة قوية وانتم
مازلتم تفحطون سدني وراراوووووووووو
والبارح اركدش فيحاوي ههههههههههه
ورح نم اصرفلك وخل عنك المعاناة إلي
انتم فيها واضغط المضغوط ترررم ترررم
يقلك هلالي مات من العطش ليه لأن كل الدكاكين والبقالات والمحطات والبناشر والوزارات والمستشفيات والدفاع المدني وقسم الشرط تبيع مياه الفيحاء وهههههههههههههههههههههههههههههها
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
ابو بدر المدريدي برد على قلبك بمياة الفيحاء وخل منك العالمي يا محلي
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
اخوي عزوبي
سيدي الغالي ريح قلبك
الهلالية
العالمية صعبة قوية
وجاي عمو / عموري هههههههههههه
لا وجاي بعد شيخ رقيه شرعية
علشان يقرأ ويفك الد نبوشي المزعوم
ولكن صدقني العالمية صعبة قوية
وما اخذته الحيل
فرقته المقادير🤣😂🤣😂🤣😂 هههههههههههههه
🤣
فقروي[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ يوم واحد
وش الغربية عادي ينهزم الهلال من الفيحاء مو قبله انهزم من ارو الياباني الا هزمه الجزيرة الامارتي بكل سهولة
ابو فيحاء[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ يوم واحد
اكبر دعاية لماء الفيحاء بهزيمة الزعيم من الفيحاء 50% تخفيض في مياه الفيحاء بمناسبة اليوم العالمي بفوز الفيحاء علي الهلال
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ يوم واحد
منذ هزيمة الهلال وفقدنه البطولة الاسيوية مستوه في انحدار والبارحة مستوه متهلاك رغم عودة خربين الذي لم يفعل شئ كالمعتاد ربما يفقد بطولة الدوري امام الاهلي المتحفز والمنطلق بقوة نحو الامام
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههههههههههههههه من حر ما بك
هذي حقيقة الهيلال ……… بدون اللاعبين الاجانب وبدون حكام محليين لا يفوز
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 12 ساعة
على الاقل الهلال معه رخصة اسيوية
العالمية وياكلهم بالخمسات الهلال هههههههههههههههههههههه
البطولة اللي ما حققها الهلال الحالمي عمره ما حققها وابو ترشيح وابو 6 تعادل و2 هزيمة
قبل يومين ارحل يا كحيلان هههههههههههههه اجل ارحل
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 10 ساعات
الحريم طلعن رخص قيادة والفقر عجز يطلع رخصة كورة