  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. ابوهداية : الهلال ترمومتر الكرة السعودية ورد فهد الطخيم

ابوهداية : الهلال ترمومتر الكرة السعودية ورد فهد الطخيم




10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ يومين

*فعلآ بنو فقر لم يحققو دوري ابطال أسيا؟!!*
والفقراوية مصدقين هههههههه فريق ابو ترشيح وواير لس 🤣😂🤣😂🤣😂

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ يوم واحد

والله يا ابو بدر ماني بفقراوي
ولكن على الاقل هم وصلوا
للعالمية صعبة قوية وانتم
مازلتم تفحطون سدني وراراوووووووووو
والبارح اركدش فيحاوي ههههههههههه
ورح نم اصرفلك وخل عنك المعاناة إلي
انتم فيها واضغط المضغوط ترررم ترررم
يقلك هلالي مات من العطش ليه لأن كل الدكاكين والبقالات والمحطات والبناشر والوزارات والمستشفيات والدفاع المدني وقسم الشرط تبيع مياه الفيحاء وهههههههههههههههههههههههههههههها

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

ابو بدر المدريدي برد على قلبك بمياة الفيحاء وخل منك العالمي يا محلي

[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد

اخوي عزوبي
سيدي الغالي ريح قلبك
الهلالية
العالمية صعبة قوية
وجاي عمو / عموري هههههههههههه
لا وجاي بعد شيخ رقيه شرعية
علشان يقرأ ويفك الد نبوشي المزعوم
ولكن صدقني العالمية صعبة قوية
وما اخذته الحيل
فرقته المقادير🤣😂🤣😂🤣😂 هههههههههههههه
🤣

[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ يوم واحد

وش الغربية عادي ينهزم الهلال من الفيحاء مو قبله انهزم من ارو الياباني الا هزمه الجزيرة الامارتي بكل سهولة

[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ يوم واحد

اكبر دعاية لماء الفيحاء بهزيمة الزعيم من الفيحاء 50% تخفيض في مياه الفيحاء بمناسبة اليوم العالمي بفوز الفيحاء علي الهلال

[ عدد التعليقات: 1089 ] نشر منذ يوم واحد

منذ هزيمة الهلال وفقدنه البطولة الاسيوية مستوه في انحدار والبارحة مستوه متهلاك رغم عودة خربين الذي لم يفعل شئ كالمعتاد ربما يفقد بطولة الدوري امام الاهلي المتحفز والمنطلق بقوة نحو الامام

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههههههههههههههههههههه من حر ما بك

هذي حقيقة الهيلال ……… بدون اللاعبين الاجانب وبدون حكام محليين لا يفوز

[ عدد التعليقات: 2069 ] نشر منذ 12 ساعة

على الاقل الهلال معه رخصة اسيوية
العالمية وياكلهم بالخمسات الهلال هههههههههههههههههههههه
البطولة اللي ما حققها الهلال الحالمي عمره ما حققها وابو ترشيح وابو 6 تعادل و2 هزيمة
قبل يومين ارحل يا كحيلان هههههههههههههه اجل ارحل

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 10 ساعات

الحريم طلعن رخص قيادة والفقر عجز يطلع رخصة كورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *