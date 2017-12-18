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  3. وليد الفراج: الفيحاء حقق النظرية المستحيلة بالفوز على الهلال

وليد الفراج: الفيحاء حقق النظرية المستحيلة بالفوز على الهلال




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين

اللهم وفق الاتحاد لنيل البطولة والنصر الثاني والأهلي الثالث والفيصلي الرابع اللهم آمين

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

الف مبروووووووووووووك للفيحاء الفوز المستحق على النادي الورقي

لا يوجد مستحيل يا فراج

[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ يوم واحد

ثاني مرة لاتلوم أي مشجع يكره الهلال بسبب كلامك ومن معك من المتعصبين الذين جنوا على الهلال مع الاسف وجعلوه مكروه من كل الجماهير

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 21 ساعة

بدون منشطات والله مايمشي ولا يحقق دوري

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