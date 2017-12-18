وليد الفراج: الفيحاء حقق النظرية المستحيلة بالفوز على الهلال

الثلاثاء 19
ديسمبر
اللهم وفق الاتحاد لنيل البطولة والنصر الثاني والأهلي الثالث والفيصلي الرابع اللهم آمين
الف مبروووووووووووووك للفيحاء الفوز المستحق على النادي الورقي
لا يوجد مستحيل يا فراج
ثاني مرة لاتلوم أي مشجع يكره الهلال بسبب كلامك ومن معك من المتعصبين الذين جنوا على الهلال مع الاسف وجعلوه مكروه من كل الجماهير
بدون منشطات والله مايمشي ولا يحقق دوري
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عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين
اللهم وفق الاتحاد لنيل البطولة والنصر الثاني والأهلي الثالث والفيصلي الرابع اللهم آمين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
الف مبروووووووووووووك للفيحاء الفوز المستحق على النادي الورقي
لا يوجد مستحيل يا فراج
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ يوم واحد
ثاني مرة لاتلوم أي مشجع يكره الهلال بسبب كلامك ومن معك من المتعصبين الذين جنوا على الهلال مع الاسف وجعلوه مكروه من كل الجماهير
ماوكلي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 21 ساعة
بدون منشطات والله مايمشي ولا يحقق دوري