نشر : منذ يومين 2٬061 3 صدى سبورت الصقري : للأسف لاعبي الهلال تفننوا وامتازوا بإحراق أعصاب جمهور الهلال
عزيز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
كلام جميل جدا
واضيف لاخي العزيز بدر ان مدرب الهلال اساء للهلال كثيرا بتعاقدات فاشلة ومهدرة للمال الخاص بالنادي ومفترض تغييره عاجلا غير آجل وذلك لاضاعته بطولة اسيا قصدا بتغييراته اثناء المبارات والزج بلاعبين في النهائي لصالح اوراوا الياباني واحضاره ريفاس السيء وتهميشه افضل حارس في الخليج العماني وفي حال الهزيمة والتعادل يعد بان يتلافى الاخطاء ورئيس النادي متفرج
والزعيم مدحدر
عزيز العز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
كلام جميل جدا
واضيف لاخي العزيز بدر ان مدرب الهلال اساء للهلال كثيرا بتعاقدات فاشلة ومهدرة للمال الخاص بالنادي ومفترض تغييره عاجلا غير آجل وذلك لاضاعته بطولة اسيا قصدا بتغييراته اثناء المبارات والزج بلاعبين في النهائي لصالح اوراوا الياباني واحضاره ريفاس السيء وتهميشه افضل حارس في الخليج العماني وفي حال الهزيمة والتعادل يعد بان يتلافى الاخطاء ورئيس النادي متفرج
والزعيم مدحدر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
الف مبروووووووووووووك للفيحاء الفوز المستحق على النادي الورقي