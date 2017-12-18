نشر : منذ يومين 3٬159 5 صدى سبورت عادل التويجري: الهلاليون صدقوا ” الفكرة الخداعة ” بأنهم أبطال للدوري
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين
اللهم وفق الاتحاد للفوز بالبطولة والنصر الثاني والأهلي الثالث والفيصلي الرابع
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين
اللهم وفق الاتحاد لنيل البطولة والنصر الثاني والأهلي الثالث والفيصلي الرابع اللهم آمين
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ يومين
*الحمد لله على كل حال فريق ناقص ٩ لعيبين ومع ذلك ذلك ما شفنا مستوى كما عودنا الزعبم بخلاف مبارتين مؤجله! اللعيبه تايهون والعابد الإصابه باينه عليه ولكن بحول الله وقوته الدوري هلالي..الهلال ينقصه صانع لعب من طراز رفيع ومهاجم ما يرحم وأتمنى تغيير ماتياس وريفاس في الشتوية*
عزيز العز[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
ينقص كلامك يالتوبجري
ان المدرب اضاع الاسيويه وقال بنتعلم من اخطاءنا ونتداركها ويفشل في الدوري بتعادل مع الفتح وخسارة من الفيحاء ويكرر المهزله بتعليقه بقوله بنتعلم من اخطاءنا
اعتقد المدرب آن الاوان انه ينقلع عن الفريق ويبحث عن مدرب جدير بالثقة لان هذا المدرب يعنل لمصلحته الخاصة بتعاقداته الغاشلة مع فلاته وريفاس ومن قبل ماتيوس الخايس ولازال يرثع في الهلال بدون رئيس نادي يوقف هذه المهزلة الحاصلة في نادي الزعيم وبينتهي بسبب غرور لاعبين ومدرب فاشل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههههه التويجري اول مره اشوف المكياج يطيح من على وجهك من القهر
الف مبروووووووووووووك للفيحاء الفوز المستحق على النادي الورقي