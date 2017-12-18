بالفيديو.. المصيبيح: ” الفيحاء يستحق أن نرفع له القبعة بعد فوزة علي الهلال “

نواف السالم(صدى):

وصف الإعلامي أحمد المصيبيح، بأن أداء فريق الهلال أصبح مكشوف، مؤكدًا أن مباراة اليوم أصبحت امتدادًا لمباراة الغد، ولا يوجد أي نوع من التجديد في أداء الفريق.

وأكد ” المصيبيح ” عبر برنامج أخر شوط، ” أن فريق الفيحاء يستحق أن نرفع له القبعة، فمن البداية حتي النهاية الفريق يؤدي بشكل احترافي ليحقق ما كان مستحيلاً مشيرًا إلي انه يستحق الفوز “.

وكان فريق الفيحاء، قد نجح في ما عجز عنه الآخرون في 31 مباراة خاضها الهلال، إذ ألحق الضيف الجديد على الدوري المحترفين الخسارة الأولى بـ ” حامل اللقب ” هذا الموسم، والأولى أيضاً منذ المرحلة السابعة من مسابقة الدوري الموسم الماضي.