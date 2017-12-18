تطبيق جديد يحول رسائل ” واتساب ” الصوتية إلى نصوص
يحتاج مستخدموا تطبيق الرسائل الشهير ” واتساب ” إلى الاستماع إلى بعض الرسائل الصوتية المُرسلة ، إلا أنه في بعض الأحيان يصبح الوقت والمحيط غير ملائمين لسماع الرسالة وهو ما يضطر الشخص إلى تجاهلها لحين وجود فرصة مناسبة لسماعها .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن علماء التكنولوجيا ابتكروا تطبيقًا يحول هذه الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة يمكن قراءتها ، من خلال تطبيق ” Transcriber ” ، والذي يتوفر على جوجل بلاي لهواتف ” الأندرويد ” بشكل مجاني .
ويتم التحويل بطريقة سلسلة من خلال اختيار الرسالة الصوتية التي يرغب الشخص في قراءتها ومن ثم يقوم بالنقر على خيار المشاركة واختيار تطبيق ” ترانسكرايبر ” لتظهر للمستخدم شاشة تتضمن الرسالة الصوتية على شكل نصوص .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ يومين
برنامج فاشل مررررره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
موجودة من فترة وأنا آستخدم هاالطريقة
حتى فاالتعليقات
أكتب باالصوت🤗🤗🤗