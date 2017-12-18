تطبيق جديد يحول رسائل ” واتساب ” الصوتية إلى نصوص

متابعات(صدى):

يحتاج مستخدموا تطبيق الرسائل الشهير ” واتساب ” إلى الاستماع إلى بعض الرسائل الصوتية المُرسلة ، إلا أنه في بعض الأحيان يصبح الوقت والمحيط غير ملائمين لسماع الرسالة وهو ما يضطر الشخص إلى تجاهلها لحين وجود فرصة مناسبة لسماعها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فإن علماء التكنولوجيا ابتكروا تطبيقًا يحول هذه الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة يمكن قراءتها ، من خلال تطبيق ” Transcriber ” ، والذي يتوفر على جوجل بلاي لهواتف ” الأندرويد ” بشكل مجاني .

ويتم التحويل بطريقة سلسلة من خلال اختيار الرسالة الصوتية التي يرغب الشخص في قراءتها ومن ثم يقوم بالنقر على خيار المشاركة واختيار تطبيق ” ترانسكرايبر ” لتظهر للمستخدم شاشة تتضمن الرسالة الصوتية على شكل نصوص .