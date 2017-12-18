ماجد المصري في ” البدلة ” ويستعد لبطولة فيلم أمريكي قريبًا

أماني الغامدي(صدى):

يستعد الفنان المصري ماجد المصري للمشاركة في بطولة فيلم أمريكي لم يكشف عن تفاصيله حتى الآن ، حيث يسافر إلى أمريكا خلال الفترة المقبلة للتحضير له .

فيما انضم ” المصري ” إلى أبطال فيلم ” البدلة ” من بطولة الفنان تامر حسني وأكرم حسني ، ليكون التعاون الثاني بين تامر و ماجد بعد مسلسل ” آدم ” .

يذكر أن الفنان ماجد المصري شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل ” الطوفان ” الذي يعرض حاليًا على شاشات التلفزيون ، حيث حقق نجاحًا كبيرًا لم يكن متوقع مع عدد كبير من كبار نجوم الفن ، فيما لم يستقر الفنان على عمل للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل .