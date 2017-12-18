بعد زفافها بساعات.. عروس نيوزلندية تقتلها البكتيريا

ويلينغتون(صدى):

توفيت عروس نيوزلندية تدعى ” جميكا هارفورد ” والتي تبلغ 26 عامًا ، بعد انتهاء حفل زفافها ببضع ساعات ، حيث أصيبت بعدوى بكتيرية بشكل مفاجئ دون أن يتم التعرف على سبب التقاطها لها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد بدأت العروس تشعر بالتوعك أثناء الحفل ، حتى لقيت مصرعها في نهايته ، وأعلنت عائلتها الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحزن شديد .