بعد زفافها بساعات.. عروس نيوزلندية تقتلها البكتيريا
توفيت عروس نيوزلندية تدعى ” جميكا هارفورد ” والتي تبلغ 26 عامًا ، بعد انتهاء حفل زفافها ببضع ساعات ، حيث أصيبت بعدوى بكتيرية بشكل مفاجئ دون أن يتم التعرف على سبب التقاطها لها .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد بدأت العروس تشعر بالتوعك أثناء الحفل ، حتى لقيت مصرعها في نهايته ، وأعلنت عائلتها الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحزن شديد .
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين
ربما العين وما أدراك ما العين ! العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ يومين
يمكن عين حسود مو بكتيريا 😕~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
حاطين لها بلا🤔
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ يوم واحد
العلم عند الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
الدوام لله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
أجلها حان وقته….