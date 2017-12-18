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بعد زفافها بساعات.. عروس نيوزلندية تقتلها البكتيريا

بعد زفافها بساعات.. عروس نيوزلندية تقتلها البكتيريا
ويلينغتون(صدى):

توفيت عروس نيوزلندية تدعى ” جميكا هارفورد ” والتي تبلغ 26 عامًا ، بعد انتهاء حفل زفافها ببضع ساعات ، حيث أصيبت بعدوى بكتيرية بشكل مفاجئ دون أن يتم التعرف على سبب التقاطها لها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد بدأت العروس تشعر بالتوعك أثناء الحفل ، حتى لقيت مصرعها في نهايته ، وأعلنت عائلتها الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحزن شديد .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين

ربما العين وما أدراك ما العين ! العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر

[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ يومين

يمكن عين حسود مو بكتيريا 😕~

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

الدوام لله ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة الا بالله

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