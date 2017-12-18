طريقة سريعة للتخلص من رائحة القدمين والأحذية
تنتج رائحة القدمين الكريهة من العرق، بالإضافة إلى الخلايا الميتة التي تتشكل على القدمين مع الوقت، لذا يجب استعمال مزيل للعرق المخصص للقدمين، وإذا لم يتوفر، فممكن استعمال بودرة خاصة لإزالة العرق عن القدمين قبل انتعال الحذاء، كما يمكن استبدالها ببودرة الأطفال.
ومهما كان نوع الحذاء الذي ترتدينه، يمكنك رش رذاذ مزيل للرائحة داخله، للتخلص منها بشكل سريع إذا ما كانت الرائحة عالقة به.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يومين
زين😁😊
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يوم واحد
مرة بالصلاة وفي الصف اللي قدامي واحد لابس شراب .. وأذا سجدنا تجي ريحة الشراب في المخ ….
من قوة الريحة ما عرفت أصلي …
والله ريحة جيفة أو قطو ميت ماهي ريحة شراب … ((( المهم أني عدت صلاتي )))
سراديب[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ يوم واحد
جربت صابونه الكركم ممتازه وكذلك صابونه الكبريت تزيل الرائحه مباشره
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
اللي يلعب دور بالربحه الشراب ضروري ضروري يوميا يكون نظيف الحذاء يتهوى دائم يعني مب كل يوم ينلبس وبكربونات الصوديوم ترش ع الحذاء ليله كامله بعدها تنظفه اليوم الثاني وتلبس واذا جيت تتوضا لايدخل فيها ماء بعض الأحيان يكون من نوع الحذاء اذا رخيص وسلامتكم
الدسك22[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ يوم واحد
امتدح الله واثنى في كتابه الكريم
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
هذا الثناء لأهل النظافة والطهارة والنقاء والصفاء الذين وقفوا أمام الله للقبلة وقالوا الله أكبر
نصيحة لي ولك ولكى النظافة النظافة في الصلاة 0 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )
مهما كانت السباب والمبررات لازم ان تعتني بنفسك وجسمك ومظهرك
وايضا نظافة القلب وسلامته هي معنى الخاشعين
برق[ عدد التعليقات: 11268 ] نشر منذ يوم واحد
لاتطلمون الحريم وتقولون في رجلينهن ريحه
كل رجيلاتهن طهاره وعنبر يفوح منها
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
الرائحه لاتظهر الا بسبب الارجل القذره
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.نلبس سبورتات لمدة ثمان وتسع ساعات متتاليه ولما نخلعها لارائحه ولاشي
طالما الارجل والاظافر بحد ذاتها نظيفه سيكون الجراب كذلك نظيف وبالتالي الحذاء نظيفا
فلن يكون هناك مسببات للروائح ….وان لم تكن كذلك فلن تجدي المعطرات ومزيلات الروائح نفعا
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.القضاء على المشكله يكون من اصلها ومن جذورها
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.انتبهوا لنقطة 👈لبس الجراب والارجل رطبه🚫
هناك فطر 👈مصنف تحت اسم قدم الللاعب اي لايصيب الا الارجل القذره الرطبه…فعند لبس الجراب والارجل رطبه سينتعش الفطر هذا محدثا روائح كريهه ومع الوقت سيحدث اصابه بالجلد خصوصا ثنيات الاصابع
تم ربطه بهذا الاسم لان قدم اللاعب اكثر عرضه للتعرق بسبب الرياضه وبالتالي اكثر اصابه بهذا النوع من الفطريات على غرار الاشخاص الاخرين 😊
حتى المقال اعلاه ذكر لكم ضعوا بودره لاجل سببين ان تمتص الرطوبه وتعطي رائحه 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ 24 ساعة
الحمدلله ما ماعمري وجهت هذا الشي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5638 ] نشر منذ 22 ساعة
اوه وش كثر مانواجه