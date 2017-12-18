طريقة سريعة للتخلص من رائحة القدمين والأحذية

متابعات(صدى):

تنتج رائحة القدمين الكريهة من العرق، بالإضافة إلى الخلايا الميتة التي تتشكل على القدمين مع الوقت، لذا يجب استعمال مزيل للعرق المخصص للقدمين، وإذا لم يتوفر، فممكن استعمال بودرة خاصة لإزالة العرق عن القدمين قبل انتعال الحذاء، كما يمكن استبدالها ببودرة الأطفال.

ومهما كان نوع الحذاء الذي ترتدينه، يمكنك رش رذاذ مزيل للرائحة داخله، للتخلص منها بشكل سريع إذا ما كانت الرائحة عالقة به.