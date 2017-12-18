بالفيديو والصور.. محمد صلاح يواصل تألقه في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتسجيله هدفًا خلال فوز فريقه ليفربول 4/0 على مضيفه بورنموث في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة اليوم الأحد.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 44 من زمن المباراة، حيث رفع رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 20 هدفًا في 26 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

ويذكر أن تألق صلاح يأتي قبل 24 ساعة فقط من إعلان الاتحاد الأفريقي للعبة ” كاف ” ، القائمة النهائية المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام، غدًا الإثنين، والتي تضم 3 لاعبين فقط. يشار إلى أن صلاح كان ضمن قائمة اللاعبين العشرة الأبرز، التي تسبق القائمة النهائية المصغرة.