بالصور.. العمري وهزازي يلتحقان بمعسكر الأخضر

نواف السالم(صدى):

بدأ المهاجم صالح العمري، ولاعب الوسط نايف هزازي، اليوم الأحد، في الانتظام في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في مدينة الرياض استعدادًا للمشاركة في دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين بعد استدعائهما من قِبل مدرب المنتخب كرونوسلاف يورسيتش يوم أمس.

واستبق يورسيتش التدريب باجتماع بلاعبي المنتخب، حيث أكد أهمية المرحلة الحالية التي ستُسهم في جاهزية المنتخب للبطولة، مقدمًا شرحًا عن التدريبات التي سيطبقها في الحصة والقيمة الفنية المتوقع الاستفادة منها.

وأدى المنتخب حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد وسط متابعة من نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة المنتخب المشارك في ” خليجي 23 ” نواف التمياط.