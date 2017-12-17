أمير حائل يرأس الاجتماع التنسيقي بين وزارتي " الشؤون البلدية " و " البيئة "

علي العنزي (صدى):

‏رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الرعاية الكريمة ودعم مشروع وادي الأديرع.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه عقب اجتماعه في مكتبه بقصر أجا اليوم مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وأشاد سموه بالتعاون الأمثل بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وتوقيع اتفاقية عمل تكاملية بين الوزارتين من أجل بدء عملية تأهيل وادي الأديرع على مراحل، مشيرا إلى أهمية توزيع المهام بين الوزارتين بحيث تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة مايخص طفح المياه وتجفيف الوادي ومعالجة ذلك وتتولى وزارة الشئون البلدية والقروية تهذيب وتطوير الوادي ليصبح معلما بالمنطقة .

وعبر سموه عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعه على تفاعلهما الوطني ولزملائهما في الوزارتين سائلا الله بأن يكلل مساعي الجميع بالنجاح .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال المشتركة بين القطاع البلدي وقطاع المياه والتي تتركز على وادي الاديرع كونه الناقل الرئيسي لمياه الأمطار والسيول في مدينة حائل، وضرورة العمل على سرعة معالجة المياه السطحية وتجفيف مصادر التلوث بوادي الاديرع من قبل المديرية العامة للمياه بحائل، مع قيام أمانة المنطقة بتطوير الوادي ليصبح متنفسا لأهالي المدينة.

وناقش الاجتماع تنسيق مشروعات المياه والصرف الصحي وتم التوجيه على المشاريع المتعثرة بما يخدم مصلحة المدينة ويحسن مرافقها، كما تم مناقشة حديقة الغابة القريبة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارتين لدراسة المقترح وتفعيلة ووضع البرنامج الزمني لذلك بمشاركة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل .

وتطرق الاجتماع إلى المدن الاستثمارية وهي المدينة الحضرية ومدينتي النخيل والزيتون حيث تم توقيع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ترسية مشروع مدينة النخيل بتكلفة اجمالية تقارب 100 مليون ، وهذا المشروع هو ومشروع مدينة الزيتون عبارة عن مدينتين متماثلتين بالأنشطة حيث تم تخصيص موقع مدينة النخيل بشمال المدينة ومدينة الزيتون بجنوب المدينة لتخدمان شريحة كبيرة من المواطنين حيث سيتم تنفيذ مدينة النخيل بتكاليف مباشرة من وزارة المالية بينما تطرح مدينة الزيتون للاستثمار وتحتوي هذه المدن على اسواق نفع عام للخضار والفواكه والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى فندق ومول ومختبرات وثلاجات وأسواق للأسر المنتجة ومصانع لها ومناطق خضراء وحدائق.

كما تطرق الاجتماع لمدينة الأنعام وهي المدينة المتكاملة والنموذجية للأنعام وتقع على مساحة حوالي اربعة ملايين متر مربع وهي استبدال للوضع الراهن للمواقع المؤقته لأسواق المواشي لمدينة حائل، وتشمل مدينة الانعام مسلخ مركزي واسواق للاغنام والابل والبقر والطوير وسوق للاعلاف وعيادات بيطرية ومستودعات ومباني ادارية بالاضافة الى بقية الخدمات المساندة والتي حظيت اليوم بتوقيع اعتماد المخطط التنظيمي من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية .

وتم خلال الاجتماع دراسة منتزه السلام ومشروع استكمال المدينة الحضارية كما مناقشة المشاريع الصفرية ومشروع طريق الملك عبدالعزيز ، واعتمادات مبادرات التحول الوطني .

من ناحية اخرى وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ اعتماد مخطط لاقامة مشروع مدينة الانعام على مساحة 4 ملايين متر مربع كذلك تم توقيع ترسية مشروع تهذيب وادي الأديرع وإنشاء جسر السويفلة بتكلفة إجمالية 53,841.835 ريالا، واعتماد ترسية مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بحي السمراء بتكلفة إجمالية 33,774,470 ريالا, كما تم اعتماد وترسية مشروع إنشاء مدينة النخيل على مساحة 658000م2 بتكلفة إجمالية 99,283,993 ريالا.

بعد ذلك قام سمو أمير منطقة حائل يرافقه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة بجولة تفقدية على وادي الاديرع ومشاهدة الاثار البيئية للمياه بالوادي، والوقوف على أعمال الصرف الصحي بحي العزيزية وأحياء وسط مدينة حائل والإطلاع ميدانياً على معاناة الموطنين بهذه الأحياء نتيجة عدم توفر خدمات الصرف الصحي بها.