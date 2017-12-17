هوساوي: ولا يوجد أي عذر على المستوى السيء

طلال الغامدي(صدى):

أوضح قائد الهلال، أسامة هوساوي، أن عدم التركيز في مباراة اليوم أمام الفيحاء هي السبب في خسارة الفريق ثلاث نقاط.

وقال قائد الهلال عقب المباراة في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: ” إن لم تعطي كرة القدم ما تستحقه فإنها لن تعطيك، ولا يوجد أي عذر على المستوى السيء الذي ظهر به الفريق، ونتمنى أن لا نكرر الأخطاء ذاتها في المواجهات القادمة ” .

وكان نادي الفيحاء، قد نجح في الفوز على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .