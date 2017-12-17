” بداية لتمويل المنازل ” تعلن عن 9 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 9 أماكن في وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات للجنسين، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم بدأ من حتى 17 يونيو 2018م.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- سكرتير تنفيذي (للجنسين).

2- مسؤول خدمات العملاء (للجنسين).

3- مسؤول إجراءات (للجنسين).

4- مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي (وظيفتين للنساء).

5- مسؤول ائتمان (للرجال).

6- مسؤول إغلاق العقود (للرجال).

7- سكرتير مجلس الإدارة (للجنسين).

8- محاسب أول (للجنسين).

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنـــــــــا.