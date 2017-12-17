بالصور.. إدارة الأخضر تقيم مأدبة عشاء بأحد مطاعم الرياض

نواف السالم(صدى):

أقامت إدارة المنتخب الوطني مأدبة عشاء بأحد مطاعم الرياض للاعبين ، ليحصلوا على قسط من الراحة وتغيير أجواء المعسكرات قبل المغادرة إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل ، للمشاركة في بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين .

يذكر أن الأخضر يفتتح أولى مباريات خليجي 23 مع الكويت يوم 22 ديسمبر الجاري ، في استاد جابر الدولي ، ويليه مباراة المنتخب الوطني مع الإمارات يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر الحالي ، وتنتهي مباريات الأخضر بلقاء عمان على استاد نادي الكويت يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر .