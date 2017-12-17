بالصور.. إدارة الأخضر تقيم مأدبة عشاء بأحد مطاعم الرياض
أقامت إدارة المنتخب الوطني مأدبة عشاء بأحد مطاعم الرياض للاعبين ، ليحصلوا على قسط من الراحة وتغيير أجواء المعسكرات قبل المغادرة إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل ، للمشاركة في بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين .
يذكر أن الأخضر يفتتح أولى مباريات خليجي 23 مع الكويت يوم 22 ديسمبر الجاري ، في استاد جابر الدولي ، ويليه مباراة المنتخب الوطني مع الإمارات يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر الحالي ، وتنتهي مباريات الأخضر بلقاء عمان على استاد نادي الكويت يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر .
حسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
اقسم بالله الدلع الزايد لهم راح تنعكس سلبي.
ورآح تشوفو ذلك. اولا لعبيه والله فاشلين ووصلو لكأس العالم بالصدفه.
على فكره منتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاص حقق انتصارات مذهله بس من قابلهم في المطار فقط الفنان فايز المالكي . معهم الذهب والله يرفعو الراس . بس تكفون لا تكرمونهم لان كثر التكريم راح ينعكس سلبي عليهم.
اتمنا أعاده النظر في فكره التكريم و الاحتفالات المبكره عن وقتها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يومين
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يومين
طيب
ساري الليـــــــــــل[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ يومين
ههههههههههههههههههه سقى الله عام 1994م كان افضل منتخب لدى السعوديه