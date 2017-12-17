بالفيديو.. رئيس ” أم غارب ” يعطي لأمير نجران سلاحًا أثريًا

راشد آل شريه(صدى):

قدم رئيس مركز ” أم غارب ” ، لسمو أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، سلاحًا أثريًا من نوع بندقية ” شرفا ” ، خلال زيارة تفقدية قام بها الأمير، اليوم الأحد، لمركز ” أم غارب ” .

ويذكر أن بندقية ” شرفا ” من النوع الأثري، وكانت تُستخدم قديمًا في عمليات القنص، واشتهرت بهذا الاستخدام في جنوب وشمال المملكة.