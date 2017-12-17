استشاري طب نفسي: أطالب بقانون يضمن حق المرأة ويفرض الرقي على الرجل
أكد البروفيسور الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي أن ارتفاع معدلات الطلاق تتمثل في أن المرأة لا تعرف كيف تصل إلى حقوقها ، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في الرجل الذي لا يعرف كيفية احتواء المرأة وفهمها .
وأشار ” الحبيب ” في حواره لبرنامج ” يا هلا ” المُذاع على قناة روتانا خليجية ، اليوم الأحد ، إلى أنه يجب على كلا الطرفين أن يتحدا في القتال من أجل تحقيق مصلحة الأسرة ولكن ما يحدث أن كل طرف يقاتل لأاجل مصلحته فقط ، لذلك يجب على الرجل أن يكتشف ميولات المرأة ليتمكن من كسبها .
وعلق البروفيسور على أزمة الطلاق قائلًا ” مشكلتنا ليست في الطلاق بل أننا لا نعرف كيف نتزوج وكيف نخطط لزواج سليم متكامل ” ، واستطرد قائلًا ” أنادي أن تنتقل العلاقة الزوجية إلى علاقة الشراكة بدلا من علاقة الأمر والنهي ، مع تعزيز معنى القوامة كأمانة على عاتق الرجل قبل أن تكون حقًّا يستخدمه ضد المرأة ” .
وطالب الدكتور طارق الحبيب بإنشاء قانون جديد يضمن حقوق المرأة ويفرض التعامل الراقي من الرجل معها ، مضيفًا ” الطرح النبوي المكمّل للطرح القرآني والمفسّر له ، يغلق باب الضرب كحل لمشاكل الحياة الزوجية لأنه لم يعد يتناسب مع طبيعة هذا المجتمع ” .
ونادى استشاري الطب النفسي بعدم الزواج أو الضغط على الشباب بالزواج دون أن تكون لديهم نية أو استعداد حقيقي لذلك ، من خلال تهيئة الشاب والفتاة نفسيًا للدخول في هذه العلاقة مُعلقًا ” كثير من الأسر الخليجية تربّي بناتها بناتا بارّاتٍ لآبائهن ، وليس كزوجاتٍ صالحاتٍ لأزواجهن .. وأعدّ ابنك كإنسان قبل أن تعدّه كزوج ، ولا تُعطِه فقه الحياة الزوجية قبل أن تعطه فقه الإنسانية ” .
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يومين
صعب جدا يادكتور تغيير مفاهيم متأصلة
يتوارثونها من جيل لجيل
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ يومين
” ونادى استشاري الطب النفسي بعدم الزواج أو الضغط على الشباب بالزواج دون أن تكون لديهم نية أو استعداد حقيقي لذلك ،…” اطمئن يا الدكتور. ماحد يضغط علي حد بالزواج. الا تري عدد العانسات والعزوبيين في البلد ؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
رح أرقد بس🤗🤗🤗
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ يوم واحد
ياريت يتم ادراج مواضيع عن فن التعامل بين الازواج
في المدارس والجامعات لتكوين ثقافة عامة للشباب والبنات