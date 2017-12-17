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وفاة طفل إثر صعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة المكشوفة

وفاة طفل إثر صعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة المكشوفة
تركي السالم(صدى):

تعرض طفل يبلغ 11 عامًا إلى صعقة كهربائية في منطقة جازان ، بسبب أحد أعمدة الإنارة المكشوفة داخل حي المطار منذ قليل ، مما أدى إلى وفاته .

ووفقًا لمصادر خاصة ، فإن العمود خارج الخدمة منذ حوالي خمسة أشهر ويحتاج إلى الصيانة .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يومين

ياقلبي
الله يرحمه ويصبر قلب امة

[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين

عمود خارج الصيانة ومكهرب؟!! وفي جدة مات طفل صومالي بعمر 8 سنوات بسبب عمود كهرباء عند هطلت الامطار بغزارة ..وقبلها مات شاب وحارس عمارة بنفس السبب وقبلها طفلتان تشاديتان وحتى الآن المعنيين بأعمدة الكهرباء لا أبالي!!! رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين

آمييييين 😢😢

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة الا بالله

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