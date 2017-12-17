وفاة طفل إثر صعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة المكشوفة
تعرض طفل يبلغ 11 عامًا إلى صعقة كهربائية في منطقة جازان ، بسبب أحد أعمدة الإنارة المكشوفة داخل حي المطار منذ قليل ، مما أدى إلى وفاته .
ووفقًا لمصادر خاصة ، فإن العمود خارج الخدمة منذ حوالي خمسة أشهر ويحتاج إلى الصيانة .
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يومين
ياقلبي
الله يرحمه ويصبر قلب امة
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 636 ] نشر منذ يومين
عمود خارج الصيانة ومكهرب؟!! وفي جدة مات طفل صومالي بعمر 8 سنوات بسبب عمود كهرباء عند هطلت الامطار بغزارة ..وقبلها مات شاب وحارس عمارة بنفس السبب وقبلها طفلتان تشاديتان وحتى الآن المعنيين بأعمدة الكهرباء لا أبالي!!! رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان
يونج[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
آمييييين 😢😢
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله