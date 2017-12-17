وفاة طفل إثر صعقة كهربائية من أحد أعمدة الإنارة المكشوفة

تركي السالم(صدى):

تعرض طفل يبلغ 11 عامًا إلى صعقة كهربائية في منطقة جازان ، بسبب أحد أعمدة الإنارة المكشوفة داخل حي المطار منذ قليل ، مما أدى إلى وفاته .

ووفقًا لمصادر خاصة ، فإن العمود خارج الخدمة منذ حوالي خمسة أشهر ويحتاج إلى الصيانة .