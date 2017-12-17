أهالي حلي يناشدون الجهات المعنية بالقبض على معتل نفسيًا يعتدي على المارة

نايف السالم(صدى):

ناشد مواطني مركز حلي جنوب القنفذة، الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية سرعة القبض على أربعيني معتل نفسيًّا يهيم في الطرقات عاريًا مرعبًا الأطفال والنساء وتصرفاته عدوانية، ويعتدي على المارة.

ما جعل بقاءه طليقًا مهددًا لحياته وحياة الآخرين، وخصوصًا أن ؛ إذ يقوم بتهشيم زجاج السيارات والمحال التجارية.

وقال أحمد المواطنين، أن ذلك الشخص فقد والديه خلال فترة واحدة، مما أصابه باعتلالات نفسية، أوصلته إلى هذه المرحلة العدوانية، مشيرًا إلي أنه يجب القبض عليه وإدخاله إحدى المصحات النفسية لعلاجة.

وأضاف أحد المتضررون، أنه قام بتهشيم زجاجة سيارته موضحًا أنه عجز عن السيطرة عليه، وتمني من الجهات المعنية سرعة القبض عليه لنقله إلى إحدى المصحات المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات.