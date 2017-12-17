تفاصيل مقتل موظفة بالسفارة البريطانية في بيروت بعد تعرضها للاغتصاب

بيروت(صدى):

أعلنت الشرطة اللبنانية، عن العثور على جثة فتاة عشرينية تدعي ريبيكا دايكس تعمل موظفة بالسفارة البريطانية لدى لبنان، على جانب طريق سريع في بيروت، أمس السبت، بعد تعرضها للاغتصاب.

وكشف مصدر، اليوم الأحد، أن ريبيكا البريطانية التي استقرت في لبنان منذ بداية عام 2017، كانت قبل مقتلها بساعات قليلة، تقضي ليلتها في أحد أماكن السهر في منطقة الجميزة، ومن المرجح أنها كانت برفقة اثنتان من أصدقائها.

ويجري المدعي العام في جبل لبنان حنا بريدي، التحقيقات شخصياً وبسرية وتكتم شديدين، اذ لا تزال التحقيقات جارية بغموض، لكشف ملابسات وأسباب الجريمة المروعة، فيما تتولى قوى الأمن الداخلي التدقيق وسحب الكاميرات الموجودة في المنطقة.

وأُفيد أن السفارة البريطانية في بيروت تعرّفت على الرسم التشبيهي الذي عممته المديرية العامة في قوى الأمن الداخلي يوم أمس واتصلت بالجهات المعنية للمباشرة بالإجراءات اللازمة.

كما علق المتحدث باسم السفارة البريطانية على الحادث قائلاً: ” بعد وفاة امرأة بريطانية في بيروت نتقدم من أسرتها بأحر التعازي ونحن نقوم باتصالات وثيقة مع السلطات المحلية ” .

من جهته، عبّر السفير البريطاني هيوغو شورتر عن حزنه في بيان قال فيه: إن ” السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة لهذا الخبر. أفكارنا مع عائلة بيكي وأصدقائها وزملائها لهذه الخسارة المأساوية. يقوم موظفو القسم القنصلي بتقديم الدعم لأسرة بيكي ونعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة ” .

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