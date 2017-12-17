تفاصيل مقتل موظفة بالسفارة البريطانية في بيروت بعد تعرضها للاغتصاب
أعلنت الشرطة اللبنانية، عن العثور على جثة فتاة عشرينية تدعي ريبيكا دايكس تعمل موظفة بالسفارة البريطانية لدى لبنان، على جانب طريق سريع في بيروت، أمس السبت، بعد تعرضها للاغتصاب.
وكشف مصدر، اليوم الأحد، أن ريبيكا البريطانية التي استقرت في لبنان منذ بداية عام 2017، كانت قبل مقتلها بساعات قليلة، تقضي ليلتها في أحد أماكن السهر في منطقة الجميزة، ومن المرجح أنها كانت برفقة اثنتان من أصدقائها.
ويجري المدعي العام في جبل لبنان حنا بريدي، التحقيقات شخصياً وبسرية وتكتم شديدين، اذ لا تزال التحقيقات جارية بغموض، لكشف ملابسات وأسباب الجريمة المروعة، فيما تتولى قوى الأمن الداخلي التدقيق وسحب الكاميرات الموجودة في المنطقة.
وأُفيد أن السفارة البريطانية في بيروت تعرّفت على الرسم التشبيهي الذي عممته المديرية العامة في قوى الأمن الداخلي يوم أمس واتصلت بالجهات المعنية للمباشرة بالإجراءات اللازمة.
كما علق المتحدث باسم السفارة البريطانية على الحادث قائلاً: ” بعد وفاة امرأة بريطانية في بيروت نتقدم من أسرتها بأحر التعازي ونحن نقوم باتصالات وثيقة مع السلطات المحلية ” .
من جهته، عبّر السفير البريطاني هيوغو شورتر عن حزنه في بيان قال فيه: إن ” السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة لهذا الخبر. أفكارنا مع عائلة بيكي وأصدقائها وزملائها لهذه الخسارة المأساوية. يقوم موظفو القسم القنصلي بتقديم الدعم لأسرة بيكي ونعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة ” .
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العثور على جثة موظفة في السفارة البريطانية ببيروت
محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
راحت فيها
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ يومين
شوفو حزب اللات والرافضة في البنان
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يومين
يارب سترك وعفوك
همج[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ يومين
همجيه و توحش…لبنان كلها زعران وبلطجيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
قلعتها🤔
الحربي[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ يومين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، هذي خاتمة كل من يغضب الله – عز وجل ويخالف أوامره وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم.
✍🏻ياخط : ✍🏻 10/ 10 /1439 ، تماكنوا أعماركم وتوبوا إلى الله – عز وجل ، قبل يصير مصيركم أسوأ خاتمة
مثل هالكافرة (( بيكي)) وساعتها ماراح ينفع عليكم (( البكي))، إلزمن بيوتكن ستر وطهر وعفاف ((وشرف)).
مع وافر المحبة🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
معقوله عمرها 20 سنه
هاي 50 سنه معقوله وبعدين الاهبل اللي اغتصبها ليه يخنقها ويقتلها
جود[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ يومين
اشتغلووها شغل
كان زمان[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ يومين
شكل عمرها فوق 40 سنة …
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يوم واحد
بيلبسون القضية لـ لاجىء سوري وبتشوفون
يبون الفكة من اللاجئين خايفين يستقرون وتتغير التركيبة السكانية لصالح السنة
كل يوم يلبسونهم قضية
على اساس هم متحضرين وماعندهم اغتصاب مالت بس
الهاوي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يوم واحد
وكانت برفقة أثنتان من أصدقائها,,, السر عند أصدقائها