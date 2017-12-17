بالفيديو.. كواليس تجهيز إحدى قاعات العرض السينمائي

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء اليوم الأحد ، بثه حساب ” السينما السعودية ” عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، يوضح كواليس استعدادات إنشاء إحدى دور العرض السينمائي .

وتضمن مقطع الفيديو مراحل تجهيز المقاعد وشاشات العرض والأجهزة الخاصة بعرض الأفلام على الشاشات ، وسط حضور عدد كبير من المسوؤلين والخبراء والعمال لإنجاز القاعة السينمائية في أسرع وقت .

وتردد أنباء حول أن هذه المقاطع تختص بإحدى القاعات التي سيتم افتتاحها قريبًا في المملكة لتتخطى التطور الذي وصلت إليه صالات الدول العربية التي سبقت المملكة في هذا المجال ، فيما انقسمت الآراء إلى أن المقطع من تجهيز سينما في رومانيا حيث أن السينما الموجودة في الفيديو تعمل بتقنية رباعية الأبعاد .

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام عواد العواد ، قد وافق في وقت سابق على إصدار تراخيص للراغبين في إنشاء دور للعرض السينمائي داخل المملكة .