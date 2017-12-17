وزير العمل بالفلبين يعلن استفادة 16 ألف عالق من قرار عفو خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

كشف وزير العمل في جمهورية الفلبين سلفستر بيلو، أن نحو 16 ألف عامل فلبيني مقيم في المملكة، بشكل غير شرعي تمكنوا من الاستفادة من برنامج العفو الملكي الذي استمر 90 يومًا.

وأوضح وزير العمل الفلبيني، أن 15,389 عاملًا فلبينيًا غير شرعي تمكنوا من الاستفادة من قرار العفو الملكي ، كم تم ترحيل 10.011 شخصًا إلى الفلبين.

وأثنى الوزير على برنامج العفو الذي أطلقته المملكة، وجاء لينهي أزمة الأجانب العالقين في المملكة بشكل غير قانوني.