” الصحة ” تقدم نصائح من أجل شتاء صحي خالٍ من الأمراض
قدمت وزارة الصحة، بعض النصائح للمواطنين لاتباعها خلال فصل الشتاء، لتفادي نزلات البرد، لاسيما وأن المملكة يسودها جوًا باردًا، لذا حرصت على أن الجميع يأخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية الموسم، وتجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، مع الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.
وأوضافت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه من الجيد ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية جهاز المناعة، والمحافظة على الوزن، فضلاً عن تناول غذاء غني بالألياف والبروتين، مثل الخضروات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ يومين
لقاح الإنفلونزا
حذرت وزارة الكحه من عدم اخذ هالقاح وقالوا انهم سحبوه من المستشقيات والمستوصفات وعدم استعماله وحذروا الناس منه
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
ايه صادق حذرو منه واغلب اللي اعرفهم وسوه اتعبو من وراها وبدل ماتجيهم الانفلونزا مره بالسنه صارت تجيهم اكثر من مرتين الى ثلاث الله الحافظ