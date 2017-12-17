” الصحة ” تقدم نصائح من أجل شتاء صحي خالٍ من الأمراض

علي القحطاني(صدى):

قدمت وزارة الصحة، بعض النصائح للمواطنين لاتباعها خلال فصل الشتاء، لتفادي نزلات البرد، لاسيما وأن المملكة يسودها جوًا باردًا، لذا حرصت على أن الجميع يأخذ لقاح الإنفلونزا مع بداية الموسم، وتجنب إشعال الحطب أو الفحم في مكان مغلق، مع الإكثار من شرب الماء لتجنب الجفاف.

وأوضافت الوزارة، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه من الجيد ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية جهاز المناعة، والمحافظة على الوزن، فضلاً عن تناول غذاء غني بالألياف والبروتين، مثل الخضروات والفواكه والشوفان واللحوم والبقوليات.