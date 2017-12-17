لص غبي يتصل بالشرطة لتنقذه من داخل مدخنة
تمكنت قوات الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على لص يدعى ” جيسي بيروبي ” يبلغ 32 عامًا ، حاول سرقة محتويات منزل ، إلا أنه صنف كونه أغبى لص في العالم بسبب أسلوبه البدائي في سرقة المنزل ، حيث علق بداخل مدخنة أثناء محاولته التسلل إلى داحل أحد المنازل لسرقتها .
ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد فكر اللص في طريقة غبية لسرقة المنزل من خلال التسلل عبر المدخنة ، وعندما علق في الداخل فكر في أن يتصل بالشرطة كي لا يموت خنقًا .
وقام اللص ” بيروبي ” بالاتصال عبر هاتفه المحمول بالطوارئ للاستنجاد ، وعندما وصلت المطافئ وقامت بإنقاذه ، تحفظت عليه وسلمته إلى الشرطة ليحاكم أمام العدالة بتهمة السطو والسرقة .
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يومين
ههههههههههه غبي منه فيه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يومين
وقع في شر اعماله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
ههههههههههه😂😂😂
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
زين انه فكر يستنجد ههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
هههههههههههه . صياد راح يصطاد وصاااااادوه . يلعن أم الغباء. 😆😅😃😄😂😁😀.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يومين
سلم نفسه ببركات المدخنه😁😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يومين
😂😂
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ يوم واحد
السجن ولا الموت .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
هو اصلاً غبي من يوم راح يسرق ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههه وقع في شر اعماله
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
بعض الناس منحوس…