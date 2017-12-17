  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. لص غبي يتصل بالشرطة لتنقذه من داخل مدخنة

لص غبي يتصل بالشرطة لتنقذه من داخل مدخنة

لص غبي يتصل بالشرطة لتنقذه من داخل مدخنة
واشنطن(صدى):

تمكنت قوات الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على لص يدعى ” جيسي بيروبي ” يبلغ 32 عامًا ، حاول سرقة محتويات منزل ، إلا أنه صنف كونه أغبى لص في العالم بسبب أسلوبه البدائي في سرقة المنزل ، حيث علق بداخل مدخنة أثناء محاولته التسلل إلى داحل أحد المنازل لسرقتها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد فكر اللص في طريقة غبية لسرقة المنزل من خلال التسلل عبر المدخنة ، وعندما علق في الداخل فكر في أن يتصل بالشرطة كي لا يموت خنقًا .

وقام اللص ” بيروبي ” بالاتصال عبر هاتفه المحمول بالطوارئ للاستنجاد ، وعندما وصلت المطافئ وقامت بإنقاذه ، تحفظت عليه وسلمته إلى الشرطة ليحاكم أمام العدالة بتهمة السطو والسرقة .


الوسوم:, , , ,

11 تعليق

[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يومين

ههههههههههه غبي منه فيه

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين

زين انه فكر يستنجد ههههههه

[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين

هههههههههههه . صياد راح يصطاد وصاااااادوه . يلعن أم الغباء. 😆😅😃😄😂😁😀.

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

هو اصلاً غبي من يوم راح يسرق ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههههه وقع في شر اعماله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *