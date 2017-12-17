لص غبي يتصل بالشرطة لتنقذه من داخل مدخنة

واشنطن(صدى):

تمكنت قوات الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على لص يدعى ” جيسي بيروبي ” يبلغ 32 عامًا ، حاول سرقة محتويات منزل ، إلا أنه صنف كونه أغبى لص في العالم بسبب أسلوبه البدائي في سرقة المنزل ، حيث علق بداخل مدخنة أثناء محاولته التسلل إلى داحل أحد المنازل لسرقتها .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد فكر اللص في طريقة غبية لسرقة المنزل من خلال التسلل عبر المدخنة ، وعندما علق في الداخل فكر في أن يتصل بالشرطة كي لا يموت خنقًا .

وقام اللص ” بيروبي ” بالاتصال عبر هاتفه المحمول بالطوارئ للاستنجاد ، وعندما وصلت المطافئ وقامت بإنقاذه ، تحفظت عليه وسلمته إلى الشرطة ليحاكم أمام العدالة بتهمة السطو والسرقة .