دورة حياة النجوم تشبه البشر .. تولد فتكبر وتموت
من إعجاز الخالق سبحانه وتعالى أن تتشابه مراحل تكون حياة النجوم مع مراحل تكون البشر ، حيث أنها تولد من عناصر مختلفة ومن ثم تكبر وتشيخ فتموت في النهاية .
تتكون النجوم عبر حدوث انفجار ينتج عن تناثر جسيمات المادة الأولية في الفضاء ، ومن ثم تجمعها لتشكل سحبًا عملاقة من الغاز والتي يطلق عليها ” السدم ” ، والذي يشبه الرحم الذي تتكون بداخله النجوم ، وبعدما يتزايد دوران نواة الهيدروجين داخل السدم ، يرتفع الضغط عليها ومن ثم تزداد كثافتها لتبدأ المواط في الاندماج بها لتنتج طاقة هائلة تضئ بها النجوم وهو ما يمثل التاريخ الرسمي لميلاد النجم .
ومع مرور الوقت ، يتحول النجم إلى مرحلة ” تي ثور ” والتي تنشأ فيها الطاقة الحرارية بداخل النجم ، ليتحول بعد ذلك إلى نجم ” متوال ” رئيسي ، وهو ما يشكل مرحلة النضوج التي تعيشها النجوم في الوقت الحالي بما فيها الشمس ، وبعد مليارات السنين يستهلك النجم كل مخزونه من الهيدروجين وهو الأمر الذي يؤدي إلى وقف توليده للطاقة وضعف قوته الجاذبية ، فيصل إلى مرحلة الكهولة التي ستستمر لمئات ملايين السنين قبل دخول النجم آخر مراحل حياته وهي مرحلة ” القزم الأبيض ” أو مرحلة الموت .
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يومين
سبحان الله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1397 ] نشر منذ يومين
لا اله الا الله وفي كل شيء له أية تدل على أنه واحد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
سبحان الخالق جَلَ شأنه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
لكل شيء نهاية🤔
مادايم الا وجه الله.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
لقد خلق الله الكون وفقاً لقوانين لا تعترف بالمصادفة أو العشوائية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الخالق ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
ولله في خلقه شؤون سبحانه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الله العظيم مسير الكون العظيم
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
لا نملك إلا التسبيح والتمجيد لخالقها..
فسبحان الله…
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 22 ساعة
قال تعالى :
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ