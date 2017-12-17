بالصور.. الكشف عن بويك إنفيجن المحسنة بناقل حركة 9 سرعات جديد

بكين(صدى):

كشفت بويك النقاب عن موديل إنفيجن المحسن الجديد مؤخراً في الصين والتي قدمت للعالم في الشهر الماضي, وحملت السيارة تصميم مطور بشكل محدود خاصة في مقدمة السيارة مع شبكة تهوية مجنحة مثل موديلات انكور وانكلاف ولاكروس كما حملت السيارة صادم أمامي أكثر رياضية وتطعيمات كرومية اضافية للسيارة.

وتستمر تغييرات التصميم لتشمل مصابيح خلفية LED مطورة مع تغييرات في جسم السيارة كما تأتي مؤخرة السيارة بمظهر أكثر تميزاً في الجانب ثلاثي الأبعاد. أما التغييرات الداخلية في السيارة فهي محدودة وتشمل نظام ترفيهي مطور يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بخدمات الترفيه أونلاين مثل Kaola FM راديو انترنت وموسيقي NetEase عبر التطبيق.

وتحمل السيارة محركين الأول سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 166 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر والثاني نسخة مطورة من المحرك سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 256 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وبفضل القوة الاضافية وناقل الحركة الأوتوماتيك من 9 سرعات فالسيارة الكروس أوفر يمكنها التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية بما يمثل تحسن بنسبة 0.2 ثانية عن السابق.