في ختام الجولة 14 .. ترتيب الفرق في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

انتهت الجولة الرابعة عشر من دوري المحترفين اليوم الأحد ، بفوز الفيحاء على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد فقط .

وتمكن الأهلي من الحفاظ على الصدارة بـ28 نقطة في رصيده ، فيما حصد الهلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الأول حيث حصل على 27 نقطة .

واحتل فريق النصر المركز الثالث بـ 24 نقطة ، فيما حصل الفيصلي على المركز الرابع بـ 23 نقطة ، وكان المركز الخامس من نصيب الاتحاد بـ22 نقطة في رصيده ، وأحرز الباطن 19 نقطة جعلته في المركز السادس .

وبفارق نقطتين عن الباطن حصل نادي التعاون على المركز السابع بـ17 نقطة في رصيده ، بينما احتل القادسية المركز الثامن بـ17 نقطة ، ويليه الفتح في المرتبة التاسعة بـ 17 نقطة .

وفي المركز العاشر يقع نادي الشباب الذي حصد 16 نقطة في رصيده ، ويليه الفيحاء في المركز الحادي عشر بـ 16 نقطة ، ومن ثم يحتل أحد المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ، ويحصل الاتفاق على المركز الثالث عشر بـ11 نقطة في رصيده ، ليتذيل الرائد قائمة ترتيب الدوري ويحصل على المركز الرابع عشر بـ10 نقاط فقط في رصيده .