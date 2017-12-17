” مكافحة المخدرات ” : نكت المحششين تشجع على التجربة

عادل الحربي(صدى):

شاركت إدارة مكافحة المخدرات في النسخة الثالثة من معرض جدة الدولي للكتاب ، بهدف توعية المواطنين بأضرار المواد المخدرة وخطورة تعاطيها ، عبر حملة ” معًا لغد مشرق ” ، التي تشارك الإدارة في تنظيمها برعاية محافظ جدة سمو الأمير مشعل بن ماجد .

وتسعى الإجارة من خلال مشاركتها التثقيفية إلى تقديم رسائل توعوية للأسر والمهتمين من خلال مواضيع ذات علاقة بالتربية الحمائية ضد وقوع الأبناء في خطر الإدمان بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بمكافحدة المخدرات بشكل عام .

ومن جانبها ، تعمل إدارة مكافحة المخدرات على محاربة الدعايا السلبية التي تتمثل في انتشار ثقافة الرهبة من التعامل مع الإدارة فضلًا عن الدعاية غير المباشرة التي تتمثل في نكات ” المحششين ” التي تحظى بإقبال كبير من المجتمع على سبيل التندر والسخرية ، إلا أنها تحولت إلى مسبب كبير لتشجيع الشباب على تجربة المواد المخدرة .