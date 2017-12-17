” عالم بورصة ” يحذر من تداول البيتكوين

واشنطن(صدى):

قال السمسار السابق المشهور في عالم البورصة، جوردان بيلفورت، إن عملة البيتكوين ما هي إلا عملية احتيال كبيرة.

وأضاف ” بيلفورت ” ، ” أن قيمة هذه العملة الرقمية قد تنهار فجأة وبشكل كبير جدًا، بالرغم أن سعر البيتكوين وصل إلى 18 ألف دولار أمريكي، يوم الجمعة، في شركة Bitstamp التي تتاجر في هذه العملة الافتراضية.

وأشار عالم البورصة، إلى أن ” يسعى المروجون لعملية احتيال واسعة من أعلى مضارب إلى الأدنى ” .