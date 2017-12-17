عضوة شورى مهاجمة التعليم : آلية تطوير المناهج خدعة كبيرة

حمود العنزي(صدى):

اعترضت عضوة الشورى والأستاذ المشارك في علم النفس ، الدكتورة لطيفة الشعلان ، على الآلية المُتبعة في تطوير المناهج التعليمية ، حيث استعرضت مثالًا من أحد المناهج للصف الرابع الابتدائي موضحة أن عملية التطوير تمثل خدعة كبيرة لم تتجاوز الصور والألوان .

ونشرت الدكتورة نموذج من قصة النبي إبراهيم والتي تشتمل على جملة ” رأى سيدنا إبراهيم في نومه أنه يذبح وحيده ” ، موضحة أن الطفل الصغير عندما يتردد في ذهنه باستمرار لفظ ذبح ويذبح فإنه يتدرب على الكتابة في مقرر لغتي من خلال هذه العبارة .