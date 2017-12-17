عضوة شورى مهاجمة التعليم : آلية تطوير المناهج خدعة كبيرة
اعترضت عضوة الشورى والأستاذ المشارك في علم النفس ، الدكتورة لطيفة الشعلان ، على الآلية المُتبعة في تطوير المناهج التعليمية ، حيث استعرضت مثالًا من أحد المناهج للصف الرابع الابتدائي موضحة أن عملية التطوير تمثل خدعة كبيرة لم تتجاوز الصور والألوان .
ونشرت الدكتورة نموذج من قصة النبي إبراهيم والتي تشتمل على جملة ” رأى سيدنا إبراهيم في نومه أنه يذبح وحيده ” ، موضحة أن الطفل الصغير عندما يتردد في ذهنه باستمرار لفظ ذبح ويذبح فإنه يتدرب على الكتابة في مقرر لغتي من خلال هذه العبارة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
يعني وقفت على التعليم ياخاله لطوف
الأخبار كلها ذبح ومذابح
القنوات العاب السوني والجوال
كل شي
لكن هنا يبرز دور التربية وأرشاد الأطفال.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
على فكرة ياخاله لطوف
طلب أبراهيم علية السلام من أبنه اسماعيل أن يأتي ليموت فأتى.
وطلب نوح علية السلام من أبنه أن يأتيه ليحيا فأبى.
يعني الله الي يصلح الحال
مو لطيفة ودراساتها🤗