غدًا.. مجلس الأمن يصوت على مشروع يدعو لإلغاء قرار ترامب بشأن القدس

واشنطن(صدى):

أعلن دبلوماسيون، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن الدولي، سيصوت يوم غد الاثنين، على مشروع قرار يصر على أن القرارات المتعلقة بوضع القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها.

وقال الدبلوماسيون اليوم الأحد، إن النص الذي صاغته مصر من صفحة واحدة والذي تم توزيعه على المجلس الذي يضم 15 عضوا، يوم السبت الماضي، لا يذكر على وجه التحديد الولايات المتحدة أو ترامب، مؤكدين أنه يحظى بتأييد واسع لكن من المحتمل أن تستخدم واشنطن فيه حق النقض ” فيتو ” .

ويذكر أن المشروع يحتاج من أجل إقراره، موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من لدول الأعضاء الدائمين حق ” الفيتو ” .