الإتحاد يواصل تدريباته .. والغامدي يعود

الرياض(صدى):

استأنف الفريق الكروي الأول مساء اليوم تدريباته عقب تفوقه في مباراة الباطن يوم أمس حيث حرص مدرب الفريق لويس سييرا على الاجتماع باللاعبين قبل بداية التدريبات لمناقشة بعض الجوانب الفنية المتعلقة باللقاء الماضي ثم قسم المران الى مجموعتين حيث وجه سييرا اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الأمس لتأدية تدريبات استرجاعية في حين أكملت المجموعة الثانية الحصة التدريبية والتي اشتملت على نواحي لياقية وفنية وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم عبدالرحمن الغامدي بعد عودته من معسكر المنتخب الأول.

وعلى صعيد متصل قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عن التدريبات يوم غد الاثنين على أن يعاود الفريق تحضيراته يوم الثلاثاء على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.