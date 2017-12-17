بالصور.. بلدية محافظة أبو عريش تضبط ربع طن من الدجاج الفاسد

علي القحطاني(صدى):

نجحت فرق الرقابة الصحية في بلدية محافظة أبوعريش، في ضبط ربع طن من الدجاج الفاسد في سكنين منفصلين لعمالة آسيوية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبوعريش محمد بن مسفر القحطاني، أن فرق الرقابة الصحية في البلدية رصدت عدداً من العمالة من جنسيات آسيوية تقوم بتوزيع دجاج مجهول المصدر على بعض المطاعم، وبعد متابعتهم تم رصدهم في غرف لمسكنين منفصلين للعمالة تم تحويلهما كمستودعين يحوي عدداً كبيراً من الثلاجات لتخزين لحوم الدجاج الفاسد والمنتهي الصلاحية ومن ثم توزيعها.

وأضاف أن اللحوم محفوظة بصورة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التخزين وتظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر، مؤكدًا أنه تم مداهمة الموقعين وضبط بداخلهما ربع طن دجاج فاسد وتم إتلافها وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات الصحية.