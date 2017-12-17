العمل تتيح الإبلاغ عن الفساد دون كشف هوية المبلغ

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية الإبلاغ عن أي تجاوز أو فساد إداري بداخل الوزارة كالواسطة، والمحاباة، والمحسوبية أو الرشوة، والابتزاز، ونهب المال العام الذي قد يؤثر على الآخرين وعلى الوزارة نفسها.

وقال الوزارة، إنها تشترط عدم الكشف عن هوية الشخص المبلغ لتحقيق الغرض من تفعيل البلاغات ومحاربة أوجه الفساد أو التجاوزات، مؤكدة أن تقديم البلاغات متاح لموظفي الوزارة ولمن هم خارجها أيضا.

ويمكن تقديم البلاغات من خلال الرابط التالي : من هنا .