الفيحاء يهزم الهلال في دوري المحترفين
نجح نادي الفيحاء في تحقيق الفوز على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف واحد فقط منذ قليل ، حيث افتتح اللاعب روني فرنانديز أولى الأهداف للفيحاء ، ليسجل الهدف الثاني اللاعب دانيلو أسبريلا ، فيما سجل الهلالي ياسر الشهراني الهدف الوحيد لفريقه ، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .
يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين بـ 27 نقطة في رصيده ، فيما حصل الفيحاء على المركز الحادي عشر بـ 13 نقطة في رصيده .
متابع[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يومين
الهلال نكب نفسه بالحكم الأجنبي .. الأمور كانت ماشية مع المحلي 100%
ماوكلي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ يومين
عندما تغيب المنشطات ترجع بعض الانديه الى مستواها الطبيعي
32[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ يومين
فريق هزيل الطواقي طارات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يومين
طيب بالتوفيق
سمير حظا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يومين
وليش زعلانين يا صدى
اذا فاز الهلال شفنا مانشيتات تمجد الهلال
واذا خسر تقولون الفيحاء يفوز عالهلال
من ها الحال واردى يا هلال
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ يومين
كلاسيكو مثير وقوي
عائدون من اسيا للانتقام من الجميع وآخرتها تعادل مع الفتح وهزيمه من الفيحاء هههههههههههههههههه
يقولك الفيحاء حط الموج الازرق في قوارير هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسوين فيها الموج الازرق واخرتها غرقوا في قارورة صحه ههههههههههههههههههههههههههههه
سيدني احمر اوراوا احمر الفيحاء احمر تعددت الفرق والثور واحد ههههههههههههههههههههههههههههه
عرض حصري اشتر 2 كرتون مياة الفيحاء واحصل على طاقيه مجانا ههههههههههههههههههههههه
طارق[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ يومين
سبحان الله اذا حضرت العداله ينهزم الهلال
اموووركم ماشيه بلحكم الاجنبي والعام الماضي احمد خميس يجيب لكم الاحكام الاجانب
ليش تنكبون انفسكم وتوافقون على الحكم الاجنبي