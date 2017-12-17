الفيحاء يهزم الهلال في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الفيحاء في تحقيق الفوز على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف واحد فقط منذ قليل ، حيث افتتح اللاعب روني فرنانديز أولى الأهداف للفيحاء ، ليسجل الهدف الثاني اللاعب دانيلو أسبريلا ، فيما سجل الهلالي ياسر الشهراني الهدف الوحيد لفريقه ، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين .

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين بـ 27 نقطة في رصيده ، فيما حصل الفيحاء على المركز الحادي عشر بـ 13 نقطة في رصيده .