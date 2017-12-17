بالفيديو.. أبا الخيل: سيتم معاقبة من قام بالاستقدام دون ترخيص

عادل الحربي(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” خالد أبا الخيل ” ، على قرار الوزارة بإحالة 4 منشآت وأفراد إلى النيابة العامة لممارستهم الاستقدام دون ترخيص نظامي.

وقال أبا الخيل، من خلال مداخلة تليفونية في برنامج ” معالي المواطن ” ، إنه تم إحالة تلك المنشآت والأفراد وهم في منطقة الجوف إلى فرع النيابة العامة هناك، لممارستهم أعمال الاستقدام دون الحصول على ترخيص يخول لهم ذلك.

وأضاف أبا الخيل على أن ذلك يعتبر نصب وإحتيال وسيتم معاقبة من قام بذلك وفرض غرامة عليهم، حتى لايتكرر هذا مرة ثانية ” .