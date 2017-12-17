بالفيديو.. أبا الخيل: سيتم معاقبة من قام بالاستقدام دون ترخيص
علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” خالد أبا الخيل ” ، على قرار الوزارة بإحالة 4 منشآت وأفراد إلى النيابة العامة لممارستهم الاستقدام دون ترخيص نظامي.
وقال أبا الخيل، من خلال مداخلة تليفونية في برنامج ” معالي المواطن ” ، إنه تم إحالة تلك المنشآت والأفراد وهم في منطقة الجوف إلى فرع النيابة العامة هناك، لممارستهم أعمال الاستقدام دون الحصول على ترخيص يخول لهم ذلك.
وأضاف أبا الخيل على أن ذلك يعتبر نصب وإحتيال وسيتم معاقبة من قام بذلك وفرض غرامة عليهم، حتى لايتكرر هذا مرة ثانية ” .
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحيل 4 منشآت وأفراد إلى النيابة العامة لممارستهم الاستقدام دون ترخيص.. والمتحدث الرسمي يعلق#معالي_المواطن pic.twitter.com/jvxdcswoIz
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 17, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يومين
نتمنى ذلك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ يومين
ياكثر المكاتب اللي تعمل بدون ترخيص شدوا حيلكم يامفتشين الوزاره واعملوا جولات تفتيشيه على هالمكاتب