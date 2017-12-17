المالية : الدولة تنفق 40% من إجمالي الإنفاق على الصحة والتعليم

عادل الحربي(صدى):

قال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان، إن الدولة تنفق مايزيد من 40 % من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم وخدمات البلدية

وأضاف القهيدان خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأحد، أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة برنامج مستقل تماماً وإسهامه في ميزانية الدولة سيكون مساهمة تنموية.