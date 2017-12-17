المالية : الدولة تنفق 40% من إجمالي الإنفاق على الصحة والتعليم
قال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان، إن الدولة تنفق مايزيد من 40 % من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم وخدمات البلدية
وأضاف القهيدان خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الأحد، أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة برنامج مستقل تماماً وإسهامه في ميزانية الدولة سيكون مساهمة تنموية.
وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر القهيدان:
الدولة تنفق مايزيد من 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم وخدمات البلدية #معالي_المواطن pic.twitter.com/mWKJkywzyZ
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ يومين
الخصخصة هي الحل ٠
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5829 ] نشر منذ يومين
مانشوف فيه تطور بالنسبه للصحه المواعيد بعد 5 شهور اذا لم يكن سنه موت ياحمار اين التطور يابكاشين التطوير مكانك سير بعيد عنكم مستشفى الشميسي بالرياض (مدينة الملك سعود ) الموظفين لعب بالجوالات ومن طرف خشمه يكلم المراجع واذا ما أراد خدمته قال له السستم عطلان والموظفات بكامل زينتها مكياج كامل وعطور فواحه وعرض أزياء الفطور بالساعات ناهيكم عن شرب الشاهي والقهوه والمريض فالانتظار ارجوا عمل جولات سريه مفاجئه حتى ينقطع الشك باليقين وتبان وتتضح الرؤيا ومن امن العقوبه
متابع[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يومين
شيئ طبيعي يكون مقدار الصرف : 40 % .. لأن ما نسبته 80 % ..من موظفي الدولة يتبعون وزارتي التعليم والصحة..
بسيط123[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ يومين
إيش المشكلة طيب ،إن شاء الله لو 80% …في الأول والأخير هذه أموال عباد الله يقسمها من ولّاه الله أمور المسلمين على مصالحهم وما يعود بالنفع عليهم…