6 وظائف شاغرة لدى شركة ” نسما القابضة “

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من ” حائل، والخبر “.

وأوضحت الشركة، أن التقديم بدأ من اليوم حتى 15 فبراير 2018م.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة هي:

مشغل تصاميم سيارات ” عدد 3 وظائف/ الخبر “.

– مسؤول سلامة الطيران ” وظيفتين/ حائل ” .

– مشرف اكتساب المواهب- التوظيف ” الخبر ” .

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:اضغط هنـــــــــــــــا.