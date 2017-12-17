” الصحة ” توفر مراكز صحية جديدة لتسهيل فحوصات الزواج بأنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

رفعت وزارة الصحة عدد المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة ، لتسهيل إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج ، للتأكد من عدم وجود إصابات بأمراض الدم الوراثية ، وبعض الأمراض المعدية ، للحصول على المشورة الطبية حول خطورة هذه الأمراض ونسبة احتمالية انتقالها للطرف الآخر ، في سبيل تحقيق أسرة صحية سليمة في النهاية .

وبلغ العدد أكثر من 125 مركزًا صحيًا ، في مختلف المناطق كما يلي :

الرياض:

مدينة الملك سعود الطبية

مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز

مستشفى اليمامة

مستشفى الإيمان

مستشفى الملك خالد بالخرج

مستشفى الملك خالد بالمجمعة

مستشفى حوطة بني تميم

مستشفى الدوادمي

مستشفى حوطة سدير

مستشفى الزلفي العام

مستشفى شقراء العام

مستشفى القويعية العام

مستشفى حريملاء العام

مستشفى عفيف العام

مستشفى السليل العام

مستشفى وادي الدواسر

مستشفى الأفلاج

الدمام:

مركز الفحص الشامل بالدمام

مستشفى القطيف المركزي

مستشفى النعيرية العام

مركز العيادات التخصصية بالخبر

مستشفى الجبيل العام

مستشفى بقيق العام

مركز صحي قرية العليا

مستشفى الخفجي العام

نجران:

المختبر الإقليمي

مستشفى شرورة العام

مستشفى حبونا العام

مستشفى يدمة العام

القريات:

مستشفى القريات العام

الحدود الشمالية:

مستشفى رفحاء العام

مستشفى طريف العام

مستشفى شعبة نصاب

مستشفى العويقيلة العام

مستشفى عرعر المركزي

الجوف:

مستشفى الأمير عبدالرحمن السديري

مستشفى دومة الجندل العام

مستشفى طبرجل العام

مستشفى صوير العام

حائل:

المختبر الإقليمي ومركز السموم

مستشفى بقعاء العام

مستشفى السليمي

مستشفى الشملي

مستشفى سميراء

بيشة:

مستشفى الملك عبدالله العام

مستشفى تثليث العام

مستشفى سبت العلايا العام

جازان:

مستشفى الملك فهد

مستشفى صامطة

مستشفى جازان العام

مستشفى الدرب

مستشفى بيش

مستشفى أبو عريش

مستشفى الطوال العام

مستشفى الموسم العام

مستشفى فيفاء العام

مستشفى فرسان العام

مستشفى صبيا العام

حفر الباطن:

مستشفى الملك خالد العام

القصيم:

مستشفى الملك فهد التخصصي

مستشفى الملك سعود بعنيزة

مستشفى بريدة المركزي

مستشفى الولادة والأطفال

مستشفى الرس العام

مستشفى المذنب العام

مستشفى البكيرية العام

مستشفى البدائع العام

مستشفى رياض الخبراء العام

مستشفى الأسياح العام

مستشفى قبة العام

مستشفى عقلة الصقور العام

مستشفى ضرية العام

مستشفى قصيباء العام

مستشفى عيون الجواء العام

الباحة:

مستشفى الملك فهد

مستشفى المندق العام

مستشفى قلوة العام

مستشفى العقيق

مستشفى المخواة

المختبر المركزي وبنك الدم

مستشفى بلجرشي العام

الأحساء:

مركز أمراض الدم الوراثية

مستشفى الملك فهد بالهفوف

مستشفى الجفر العام

مستشفى العيون العام

مستشفى الأمير سعود بن جلوي

الطائف:

إدارة المختبرات وبنوك الدم

مستشفى الخرمة العام

مستشفى تربة العام

مستشفى رنية العام

مستشفى ميسان العام

مستشفى القريع العام

مستشفى السحن العام

المدينة المنورة:

مركز فحص ما قبل الزواج بالمدينة

مستشفى العلا

مستشفى العيص

مستشفى الحناكية

مستشفى بدر

مستشفى وادي الفرع

مستشفى ينبع

مستشفى المهد

مستشفى خيبر

عسير:

مستشفى عسير المركزي

مستشفى خميس مشيط العام

مستشفى سراة عبيدة العام

مستشفى ظهران الجنوب

مستشفى بللسمر العام

مستشفى النماص العام

مستشفى المجاردة العام

مستشفى محايل العام

مستشفى رجال ألمع

مستشفى البرك العام

جدة:

مستشفى الولادة والأطفال

المختبر الإقليمي

القنفذة:

مستشفى القنفذة العام

مكة المكرمة:

مستشفى الولادة والأطفال

مستشفى النور التخصصي

مستشفى حراء العام

تبوك:

مستشفى الملك خالد

مستشفى محافظة تيماء

مستشفى محافظة حقل

مستشفى محافظة الوجه

مستشفى محافظة أملج

مستشفى محافظة ضباء

مستشفى البدع العام