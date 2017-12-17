” طيران أديل ” يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في جدة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم بدأ من اليوم ومستمر حتى 18 يناير 2018م.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى ” مهندس أنظمة، ومشرف إدارة خدمات تقنية المعلومات، ومهندس شبكات ” .

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــــا.