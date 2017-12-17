بالصور.. سامي غباري يكشف حجم أسلحة وألغام الحوثيين
نشر الكاتب والسياسي اليمني سامي الغباري الستار، مجموعة من الصور التي توضح الأسلحة والألغام التي زرعها الهاشميون الحوثيون في اليمن.
وعلق الغباري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء اليوم الأحد قائلًا: ” هذه هي الالغام التي زرعها لنا الهاشميون الحوثيون في أرضنا وحياتنا وديننا ومستقبلنا ” .
وتابع : ” أرى من اصدقائي من ينسحب إلى الالحاد ، أشاهدهم في مجموعات التواصل الاجتماعي ، غضب عارم من تصرفات من يدّعون الانتساب الى النبوة المطهرة ، صدمة اخلاقية مروعة تعرض لها كل اليمنيين من هؤلاء المجرمين ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
لعنهم الله تربية طواغيت المجوس ,,