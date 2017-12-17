بالصور.. سامي غباري يكشف حجم أسلحة وألغام الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

نشر الكاتب والسياسي اليمني سامي الغباري الستار، مجموعة من الصور التي توضح الأسلحة والألغام التي زرعها الهاشميون الحوثيون في اليمن.

وعلق الغباري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء اليوم الأحد قائلًا: ” هذه هي الالغام التي زرعها لنا الهاشميون الحوثيون في أرضنا وحياتنا وديننا ومستقبلنا ” .

وتابع : ” أرى من اصدقائي من ينسحب إلى الالحاد ، أشاهدهم في مجموعات التواصل الاجتماعي ، غضب عارم من تصرفات من يدّعون الانتساب الى النبوة المطهرة ، صدمة اخلاقية مروعة تعرض لها كل اليمنيين من هؤلاء المجرمين ” .