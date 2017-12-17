مسؤول أمنٍ يمني: عودة الحياة إلى طبيعتها في بيحان بشبوة

فهمي محمد(صدى):

أعلن مسؤول أمنٍ يمني، أن الحياة في مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة، عادت إلى طبيعتها بعد تحريرها وطرد ميليشيا الحوثي الموالية لإيران منها.

وأشار مدير شرطة المحافظة العميد الركن عوض الدحبول، إلى أن مظاهر الفرح عادت اليوم إلى وجوه أهالي بيحان بعد تحرير مديريتهم, داعيًا إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضبط الأمن وحماية الاستقرار فيها.