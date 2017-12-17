بالفيديو.. العلياني يوضح حقيقة ” الطفلة المخطوفة “
علق الإعلامي على العلياني مقدم برنامج معالي المواطن، على الفيديو الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر طفلة وُجدت أثناء تنفيذ حملة وطن بلا مخالف.
وقال الإعلامي : إن الطفلة ليس مخطوفة كما قال الجميع، بل إنها كانت تعمل خادمة لدى أسرة، وأرادت ان تتخلص منها، فوجدتها سيدة في الشارع بلا مأوى واخذتها لدار رعاية، مضيفًا أن الطفلة ليس لديها أهل.
وطالب الأعلامي العلياني، دار الرعاية والجهات المختصة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاهتمام بالطفلة.
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العلياني يكشف حقيقة “الطفلة المخطوفة”#معالي_المواطن pic.twitter.com/M26CvNqSd0
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٧ ديسمبر، ٢٠١٧
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يومين
يالحجي .. نباك تسوي تحزيز صفحي ..مع ريس الهيئات السابق … سنة السبله…؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
ويش هاالحيوكه الجديده ..!!!!!!!!!!!!!!!؟
تركي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يومين
طفله وتعمل خادمه يعمي وش هالخبر الميت
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يومين
وش السالفة الخرافيه ذي 🤔🤔
ام البنات[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههه ضحكت وانا م ابي اضحك 😂
ارحمو عقولنا طفله وخادمه مش ممكن٠
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ يومين
الي ما فهم هرجة الببغاء…
القضيه ان البنت لقيطه… وانتهت الحتوته…
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يومين
الله المستعان
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يومين
لاحول ولاقوة إلا بالله
….. احبك ياوطني[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ يومين
مافهمت غير من نجر … عوذه
المر[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ يومين
مالها ذنب هي اتسان سوا لقيطه اوغيره
المر[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ يومين
الهيئه مايواطنهم دبغوه قبل كذا ولايمر طريقهم مويسوي لقاء معهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل
غصيت بغيت أموت
علياني
دووووووووور غيرها🤗🤗🤗
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يومين
اللي فهمت ان البنت حملت بها امها سفاح وارادت التخلص منها فأعطتها للمراة التي تعمل عند هذه العائله كخادمه منزليه لتتخلص منها بوضعها عند احد المساجد ولكن المرأة اخذت الطفله وربتها عند عائلتها واثناء المداهمه وجدت الطفله مع المرأة التي تولت تربيتها
طيب الحين المرأة تعرف اسرة الطفله وتعرف من هي امها فهل تعاد الطفله لأمها الحقيقيه ام تودع لدار الرعايه بالاطفال مجهولي الهويه ؟
طيب اذا ام الطفله موجوده على قيد الحياه فمن المؤكد انها تعرف الرجل الذي تسبب في حملها وهو ابو الطفله شرعا فهل سيتم تسليم الطفله لأمها و ابيها بقوة القانون ام تترك كما كانت مجهوله ؟
هذه الحكايه تحتاج الى تدخل المحكمه الشرعيه لأنصاف الطفله المسكينه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ يومين
كلام ابو عمار صحيح👍🏻 ..
وياليت تكون بعض التعليقات افضل من كدا في بعض التعليقات سامجه ومالها قيمه🙄
فاضل[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ يومين
المشكلة انه الناس ما فهمت الخبر وتعلق ..جزا الله الخادمة كل خير ..كان بإمكانها ترك الطفلة عند احد المساجد مثل ما ام الطفلة طلبت منها .. لكنها اخذت البنت وربتها كإنها بنتها .. اتمنى ان الدولة تجازي هذه الخادمة بالخير .. الطفلة المسكينة ما تعرف في العالم غير هذه الخادمة وتعتبرها أمها .. ولا اعتقد ان دور الرعاية الحكومية راح تقدر توفرها نفس الحنان اللي لقته عند الخادمة