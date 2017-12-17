بالفيديو.. العلياني يوضح حقيقة ” الطفلة المخطوفة “

عادل الحربي(صدى):

علق الإعلامي على العلياني مقدم برنامج معالي المواطن، على الفيديو الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر طفلة وُجدت أثناء تنفيذ حملة وطن بلا مخالف.

وقال الإعلامي : إن الطفلة ليس مخطوفة كما قال الجميع، بل إنها كانت تعمل خادمة لدى أسرة، وأرادت ان تتخلص منها، فوجدتها سيدة في الشارع بلا مأوى واخذتها لدار رعاية، مضيفًا أن الطفلة ليس لديها أهل.

وطالب الأعلامي العلياني، دار الرعاية والجهات المختصة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاهتمام بالطفلة.

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العلياني يكشف حقيقة “الطفلة المخطوفة”#معالي_المواطن pic.twitter.com/M26CvNqSd0