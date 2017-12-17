بالصور.. وصول نجوم الكرة والفن لحضور حفل تأهل المنتخب لكأس العالم بالرياض

نواف السالم(صدى):

وصل عدد من النجوم العرب لاعبينَ وفنانينَ وإعلاميين إلى الرياض، مساء اليوم الأحد، لحضور حفل تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018، والذي تقيمه هيئة الرياضة غدا الاثنين 18 ديسمبر في الصالات الخضراء بالرياض.

ونشرت هيئة الرياضة صور وصول الفنان السعودي ماجد المهندس، والفنانين الكويتيين عبدالله الرويشد وحسن البلام، بالإضافة إلى وفد من الإعلاميين والنجوم المصريين يتقدمهم أحمد شوبير.

ومن المقرر أن يحيي الحفل كل من محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد ورابح صقر، مع مشاركة الفرقة العالمية 2cellos المتخصصة في عزف الكمان.