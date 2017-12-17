بالفيديو والصور.. إجراء أول جراحة في مستشفى خاص بالإبل في دبي
شهدت إمارة دبي بدولة الإمارات المتحدة الأسبوع الماضي، افتتاح أول مستشفى جديد للإبل، وأجراء عملية جراحية في القدم لجمل، في غرفة عمليات بأجهزة مخصصة ومتطورة.
المستشفى تتميز بقاعات للجراحة وأحدث المعدات الطبية بفريق دولي من الأطباء البيطريين، ويوفر تقديم العلاج لـ20 جملا، مع توفر أشعة سينية ومسح بالموجات، بالإضافة لتجهيزه بمضمار سباق مصغر لكي تركض فيه الجمال لإعادة تأهيلها بعد تلقي العلاج.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يومين
طيب ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6503 ] نشر منذ يومين
يحليله😁😊الحمدلله على ىسلامته😂😁😁
عبدالله[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ يومين
الشغله كلها بزنس يعني استثمار ما دام هناك من سيدفع الفاتوره…حتى مستشفيات الكلاب والقطط في الغرب اساسها الربح بالدرجة الاولى.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
شي جميل و منتاز . يستاهلون ألمزين. 😍🐪🐫🐪🐪🐫.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6683 ] نشر منذ يومين
المزاين. .تصليح. 😄.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يومين
بسم الله 🙊
همس~[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ يومين
🙄🙄 الله يشفي كل حيوان ~
all[ عدد التعليقات: 3696 ] نشر منذ يوم واحد
يستاهل سفينت الصحراء
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
هذه الرحمة والانسانية والشفقة هي اساس ديننا الحنيف
و سبقهم بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
محمد نبي الرحمة الشفقة الأخلاق
يا حبيبي يا رسول الله محمد صلى الله عليك وسلم
فداك ابي وامي ودمي والله
عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسنى عليه قال فلما رآه البعير جرجر فوضع جرانه فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أين صاحب هذا البعير ) فجاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( بعنيه) قال : بل نهبه لك وإنه لأهل بيت مآلهم معيشة غيره قال : (أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه ) قال: ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال : ( هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله فأذن لها ) قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال: ( اخرج إني محمد رسول الله ) قال ثم سرنا فلما رجعنا من مسيرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا اللبن فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك ) . قال الهيثمي :رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح و صححه الألباني
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ يوم واحد
عليه افضل الصلاه والتسليم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
هل للبشر اهتمام
درة البسامي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يشفيه…