بالفيديو والصور.. إجراء أول جراحة في مستشفى خاص بالإبل في دبي

ابوظبي(صدى):

شهدت إمارة دبي بدولة الإمارات المتحدة الأسبوع الماضي، افتتاح أول مستشفى جديد للإبل، وأجراء عملية جراحية في القدم لجمل، في غرفة عمليات بأجهزة مخصصة ومتطورة.

المستشفى تتميز بقاعات للجراحة وأحدث المعدات الطبية بفريق دولي من الأطباء البيطريين، ويوفر تقديم العلاج لـ20 جملا، مع توفر أشعة سينية ومسح بالموجات، بالإضافة لتجهيزه بمضمار سباق مصغر لكي تركض فيه الجمال لإعادة تأهيلها بعد تلقي العلاج.