مانشستر يونايتد يفوز على وست بروميتش بالدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي مانشستر يونايتد على مضيفه وست بروميتش ألبيون، 2-1، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة 26، البلجيكي روميلو لوكاكو، وضاعف زميله جيسي لينغارد في الدقيقة 35 النتيجة بتسجليه الهدف الثاني.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة كاملة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، الذي يحلق منفرداً في الصدارة، في حين تجمد رصيد وست بروميتش عند 14 نقطة، ليتراجع إلى المركز قبل الأخير، بعدما تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، مقابل انتصارين، و8 تعادلات.