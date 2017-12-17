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  3. ” سناب ” روان بن حسين وسارة الودعاني

” سناب ” روان بن حسين وسارة الودعاني

” سناب ” روان بن حسين وسارة الودعاني

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ يومين

التم المتعوس ع خايب الرجا😂😂

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين

اسفرت وانورت برجوعك انسان للصحيفة
يشرنا عنك ؟

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ يوم واحد

المترديةة والنطيحةة 😂😂

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 23 ساعة

من بعد نورك يالغالي ربي يسعدك
بخير الحمد لله دامك بخير

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة

النور نورك يالغالي انت لا تغيب علينا ترانا نفقدك 😻

[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 15 دقيقة

أن شاء الله 😊

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