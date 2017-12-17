” سناب ” روان بن حسين وسارة الودعاني

الثلاثاء 19
ديسمبر
التم المتعوس ع خايب الرجا😂😂
طيب
يالله لك الحمد 😐
اسفرت وانورت برجوعك انسان للصحيفة
يشرنا عنك ؟
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
المترديةة والنطيحةة 😂😂
من بعد نورك يالغالي ربي يسعدك
بخير الحمد لله دامك بخير
النور نورك يالغالي انت لا تغيب علينا ترانا نفقدك 😻
أن شاء الله 😊
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انسان[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ يومين
التم المتعوس ع خايب الرجا😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يومين
طيب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يومين
يالله لك الحمد 😐
هلا هلا[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
اسفرت وانورت برجوعك انسان للصحيفة
يشرنا عنك ؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ يوم واحد
المترديةة والنطيحةة 😂😂
انسان[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 23 ساعة
من بعد نورك يالغالي ربي يسعدك
بخير الحمد لله دامك بخير
😍😍[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 20 ساعة
النور نورك يالغالي انت لا تغيب علينا ترانا نفقدك 😻
انسان[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 15 دقيقة
أن شاء الله 😊