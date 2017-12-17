ضاحي خلفان: قرارات دولية جديدة بعد فشل مفاوضات السلام السورية

ابوظبي(صدى):

علق الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على فشل المفاوضات بين المعارضة ووفد الحكومة السورية في جنيف.

وقال ضاحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : فشل المفاوضات بين المعارضة ووفد الحكومة السورية..بسبب عدم رغبة الحكومة في التفاوص كما يقول دي ميستورا، .قد يعقبه صدور قرارات دولية بإتهام بشار بحيث يكون قرار الإدانة خطير.

ويذكر أن أحدث جولة من مفاوضات السلام السورية بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، فشلت في أن تحرز أي تقدم مع إلقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا المسؤولية على الوفد الحكومي السوري لرفضه أي حوار مع المعارضة.